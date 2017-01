Sky: Wall-Street-Thriller "Billions" geht in zweite Staffel

Der spannende Machtkampf an der Wall Street geht weiter: Sky zeigt neue Episoden der Thriller-Serie "Billions" mit Damian Lewis und Paul Giamatti in den Hauptrollen.



Der Machtkampf zwischen den beiden Konkurrenten Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) und Chuck Rhoades (Paul Giamatti) geht weiter: Sky zeigt die zweite Staffel der Serie "Billions". Die neuen Folgen starten in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar parallel zur US-Ausstrahlung non-linear auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.