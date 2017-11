Sky: Werder-Geschäftsführer Baumann besucht "Wontorra"

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann ist am Sonntag zu Gast bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk". Auf Sky Sport News HD soll er über schwierige Aufgaben sprechen.



Um 10.45 Uhr fällt am Sonntag auf Sky Sport News HD der Startschuss für "Wontorra - der Kia Fußball-Talk". Sebastian Hellmann vertritt in dieser Ausgabe den Moderator Jörg Wontorra und begrüßt demnach die Gäste an diesem Tag, mit denen er über die aktuellen Bundesliga-Geschehnisse diskutieren wird.