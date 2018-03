Sky: "Westworld" geht in die zweite Runde

Die Sci-Fi-Dramaserie "Westworld" von HBO geht im April auf Sky in die zweite Runde. Die zehn neuen Folgen starten parallel zur US-Ausstrahlung.



In der Nacht vom 22. auf den 23. April geht es mit der zweiten Staffel "Westworld" auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zu vorgerückter Stunde bereits los. Die lineare Ausstrahlung startet nur wenige Stunden später um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.