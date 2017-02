Sky: "Westworld" nun auf Deutsch

Auf Sky Atlantic HD lief die HBO-Sci-Fi-Serie "Westworld" bereits - allerdings nur im englischen Original. Nun legt Sky die deutsche Synchronfassung nach.



Während sich "Westworld" auch in Deutschland bereits den ein oder anderen Fan gemacht hat, mussten sich all jene Zuschauer, die auf die deutsche Synchronfassung angewiesen sind, noch gedulden. Bislang zeigte Sky Atlantic HD die englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Nun kommt die HBO-Serie jedoch auch komplett in Deutsch: Ab Donnerstag zeigt Sky Atlantic HD die Episoden in deutscher Synchronfassung um 21.00 Uhr immer donnerstags in Doppelfolgen.