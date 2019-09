Sky: Zweitliga-Rekord beim Hamburger Derby

Beim Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV ging es mal wieder hoch her und nebenbei hat Sky bei der Übertragung auch noch einen Rekord gebrochen.



737.000 Zuschauer sahen bei Sky das Montagabendspiel zwischen den beiden Hamburger Erzrivalen. Über die Einstellung des bisherigen Rekordwerts für Zweitliga-Übertragungen beim unerwarteten Sieg von Gastgeber St. Pauli freut sich Sky wahrscheinlich fast genau so sehr wie die Fans des kultigen Stadtteil-Klubs die "Stadtmeisterschaft" bejubeln.