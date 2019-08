Sky bietet wohl Einzelspiele auf Abruf an - schon ab Samstag?

Offenbar bietet Sky zur neuen Bundesliga auch die Möglichkeit an, Einzelspiele ab Abruf zu buchen. Womöglich startet das Angebot schon an diesem Wochenende.



Der Finanznachrichtendienst "Bloomberg" meldet diesen Donnerstag, dass Sky in Kooperation mit dem Fußball-Onlineportal "Onefootball" auch Einzelspiele auf Abruf anbietet. Es heißt weiter, dass die Zusammenarbeit in Kürze startet.