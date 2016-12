Sky bleibt Handball-Sender Nr. 1 in Deutschland und Österreich

Der Pay-TV-Anbieter Sky wird auch in den kommenden Jahren der Handball-Sender Nummer eins in Deutschland und Österreich bleiben. Das Unterföhringer Unternehmen konnte sich kurz vor dem Beginn der Handball-WM die exklusiven Übertragungsrechte für die VELUX EHF Champions League sichern.



Der Pay-TV-Anbieter Sky will sich in Zukunft breiter aufstellen, mit seinem jüngsten Senderzuwachs Sky 1 will sich das Unterföhringer Unternehmen vor allem im Entertainment-Bereich stark machen. Aber auch im Sport-Segment will sich Sky von seinem Image als Fußball-Sender lösen und das breite Spektrum zeigen. Schon in den letzten Jahren hat sich der Bezahlsender im Handball etabliert, dies wird nun auch in den kommenden Jahren so bleiben.