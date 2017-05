Sky bringt Buschmann-Show auch ins Free-TV

"Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" ist ein Show-Hybrid aus Sport Entertainment. Die Sendung läuft seit Mitte März auf Sky 1. Jetzt wurde bekannt, dass die erste Staffel im Sommer auf Sky Sport News HD wiederholt wird.



Ab 20. Juni wird die erste Staffel der Sport-Comedy "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" auch im Free-TV laufen. Sky Sport News HD zeigt im Sommer zehn Folgen, sowie zwei Best-Of-Sendungen, immer dienstags und Freitags um 20.15 Uhr.