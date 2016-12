Sky bringt "Fortitude" mit zweiter Staffel zurück

Mit dem Winter bringt der Pay-TV-Anbieter Sky seine Eigenproduktion "Fortitude" zurück auf die Bildschirme. Auch in der zweiten Staffel ereignet sich in dem arktischen Städtchen ein mysteriöser Todesfall.



Bei Sky kehrt im Januar der Winter ein: Im Januar bringt der Pay-TV-Anbieter seine Arktis-Serie "Fortitude" auf die Bildschirme zurück. Der Startschuss fällt am 26. Januar, an diesem Tag vollzieht Sky in allen fünf Sky-Märkten den Start der zweiten Staffel. Komplett verfügbar sind die neuen Folgen dabei zunächst nur über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket in der Originalfassung.