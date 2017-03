Sky bringt Programm auf Tablets von Huawei

Um die Reichweite seines Programms weiter zu erhöhen arbeitet Sky künftig mit Huawei zusammen. Der Pay-TV-Anbieter bringt sein Online-TV-Angebot Sky Ticket ab sofort auf Tablets des chinesischen Herstellers.



In Zeiten zunehmender Vernetzung und Digitalisierung hat auch Sky das Internet als neuen Weg zur Verbreitung seiner Inhalte entdeckt und mit Sky Go und Sky On Demand Angebote für seine Kunden geschaffen, die den Zugriff auf die Sender oder Serien des Pay-TV-Anbieters zu jeder Zeit zu ermöglichen. Einen Schritt weiter geht dabei Sky Ticket, das auch Nicht-Abonnenten am Programm teilhaben lässt. Zu den bisherigen Ausspielwegen dieses Angebots, darunter iOS- und Android-Smartphones und -Tablets, Spielkonsolen wie Playstation 4 und Xbox One oder Smart-TVs von Samsung, kommen nun auch Mobilgeräte von Huawei.