Sky bringt Spitzen-Handball live ins Free-TV

Sky will auf die Erfolgswelle des deutschen Handballs am liebsten einfach weiter surfen. Hierfür werden die Stars der Stunde bei ihrer Rückkehr aufs nationale Parkett live ins Free-TV entsendet.



Die deutschen Handball-Fans dürfen sich auch nach dem Abschluss der Heim-Weltmeisterschaft auf die Übertragung von Spitzen-Spielen im Fernsehen freuen. So werden die ersten Auftritte der Stars nach dem WM-Turnier live im Free-TV übertragen, wie der Bezahlsender Sky am Sonntag mitteilte.