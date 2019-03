Sky bringt neue Staffeln "Barry" und "Veep"

Parallel zur US-Ausstrahlung sind bei Sky die neuen Staffeln von "Veep - Die Vizepräsidentin" und "Barry" zu sehen. "Veep" geht ab April ins Serien-Finale.



In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. März und 1. April) gibt Sky den Startschuss für gleich zwei neue Serien-Staffeln. Ab nächster Woche sind die zweite Staffel von "Barry" und die finalen Episoden von "Veep - Die Vizepräsidentin" zu sehen.