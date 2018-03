Sky erfüllt 2018 wieder Amateur-Träume

Nach einem Jahr Pause erfüllen Sky und Jeep einem Amateurverein den großen Traum, ein unterklassiges Ligaspiel live im Bundesliga-Gewand zu übertragen.



Die Partie wird live im Free-TV auf Sky Sport News HD übertragen. Schirmherr des Projekts ist Dr. Rainer Koch, der für den Amateurfußball zuständige 1. Vizepräsident des DFB. Hauptsponsor Jeep wird das "Sky Spiel des Lebens" präsentieren.