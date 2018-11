Sky erreicht mit Fußball wieder bessere Zahlen

Nach einer Zuschauer-Flaute zum Saisonstart zählt Sky jetzt wieder gewohnte Einschaltquoten während der Fußball-Bundesliga-Spiele. Spitzenreiter am Wochenende: die Partie Hertha gegen Leipzig.



1,45 Millionen Abonnenten sahen am Samstagnachmittag die Fußball-Bundesliga bei Sky. Wie der Pay-TV-Sender verrät, befinden sich die Zuschauerzahlen damit auf dem Level des Vorjahres.