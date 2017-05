Sky erweitert Kommentatoren-Riege

Neue Gesichter und vor allem Stimmen kann Sky in der neuen Saison präsentieren. Der Pay-TV-Sender sicherte sich für die Handball- und Fußball-Übertragungen zwei neue Kommentatoren.



Im Sommer stehen bei Sky einige Umbesetzungen bei den Sportsendungen an. Denn nachdem bereits 2016 Marcel Reif das Kommentatoren-Mikrofon an den Nagel gehängt hatte, folgt zum Ende der Saison mit Fritz von Thurn und Taxis eine weitere Kommentatorengröße. Zudem verlässt Moderator Jan Henkel den Pay-TV-Anbieter in Richtung Eurosport, auch Ex-Bundesliga-Trainer Ottmar Hitzfeld wird nicht länger als Experte zur Verfügung stehen. Zumindest den Verlust der Kommentatoren scheint Sky auffangen zu können: Am Montag wurden Markus Götz und Florian Schmidt-Sommerfeld als Neuzugänge hinter dem Mikrofon verkündet.