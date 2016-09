Sky feiert Serienerfolg bei den Emmys

Ausgezeichnete Unterhaltung auf Sky: Der Pay-TV-Anbieter darf sich freuen, dass zahlreiche Sendungen, die er ausstrahlt, in der vergangenen Nacht mit einem oder mehreren Emmys ausgezeichnet wurden.



Bei den Emmys wurden bereits zum 68. mal die erfolgreichsten Hits der TV-Saison und den daran Beteiligten gekürt. Abgeräumt haben auch zahlreiche Formate, die in Deutschland teilweise zuerst beim Pay-TV-Anbieter Sky im Programm zu sehen sind oder zu sehen waren. Spitzenreiter ist natürlich einmal mehr der Fantasy-Hit "Game of Thrones", der sich im Vorfeld über 23 Nominierungen freuen durfte. Von diesen Nominierungen sicherte sich "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" ganze zwölf Trophäen.