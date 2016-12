Sky feiert Umzug von Sky Sport News ins Free-TV

Mit einem großen Festakt zelebrierte Sky das fünfjährige Sendejubiläum von Sky Sport News, das am Donnerstag den Umzug ins Free-TV antrat. Sportprominenz und die Moderatoren der ersten Stunde gehörten zu den Gratulanten.



Sky hat Sky Sport News allen Zuschauern zugänglich gemacht - genau fünf Jahre, nachdem der Sportnachrichtensender am 1. Dezember 2011 seinen Sendebetrieb aufnahm. Für die Zuschauer ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, aber auch für das Unterföhringer Unternehmen Anlass zur Freude.