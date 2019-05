Sky gegen Dazn: Kampf um Bundesliga-Rechte

Es ist der Kampf David gegen Goliath. Lange war Sky unangefochtener Rechteinhaber, wenn es um die Übertragung der Fußball-Bundesliga-Spiele ging. Nun macht sich Dazn bemerkbar und buhlt um selbige Rechte bei der Übertragung.



Bis 2021 hat Sky noch die Rechte bei der Übertragung der Bundesliga. Danach sollen die Karten neu gemischt werden. Dazn will mitspielen und reizt jetzt schon kräftig: