Sky gibt Starttermin für dritte Staffel "Babylon Berlin" bekannt

Erst kürzlich wurde ein erster Trailer Trailer für die dritte Staffel "Babylon Berlin" veröffentlicht, nun hat Sky auch den Starttermin verraten.



Am 24. Januar 2020 ist es soweit: Dann feiert die mit Spannung erwartete neue Staffel von "Babylon Berlin" von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries auf Sky ihre Premiere in Deutschland und Österreich.



Die 12 Episoden der Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky, WDR und Beta Film werden ab Ende Januar über Sky Q (Sky 1, Sky Go und On Demand) sowie über den flexiblen Streamingservice Sky Ticket präsentiert.