Sky gibt Starttermin von Sky 1 bekannt

Mit Sky 1 erweitert Sky Deutschland sein Senderportfolio um einen weiteren Kanal, der in Großbritannien bereits erfolgreich läuft. Nun gab der Pay-TV-Anbieter den konkreten Starttermin und die ersten Show-Formate bekannt, die zu sehen sein werden.



Die Senderauswahl bei Sky Deutschland ist bereits vielfältig, dennoch will der Pay-TV-Anbieter weitere Kanäle an den Start bringen, auch um mehr Menschen von einem Abo zu überzeugen. Neben Sky Cinema Family HD und den erste UHD-Sendern Deutschlands hatte Sky bereits Ende Juli den Start von Sky 1 angekündigt. Nun wurde am Dienstag auch der konkrete Starttermin kommuniziert.