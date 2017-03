Sky gibt erste Teilnehmer für "Buschis" Sport-Comedy bekannt

Die Sendung heißt: "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette". Frank Buschmann begrüßt darin zwei Teams aus Komikern und prominte Sportler zu einem Rate-Wettstreit. Die ersten Teilnehmer wurden nun bekannt gegeben.



Am 13. März um 20.15 Uhr läuft die erste Ausgabe von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" auf Sky 1 HD. Die Show ist eine Mischung aus Unterhaltungs- und Sportsendung. Die Vorlage lieferte die britische Variante "A League of Their Own", die dort ebenfalls auf Sky 1 läuft. Am Mittwoch hat der Pay-TV-Anbieter die ersten Teilnehmer bekannt gegeben.