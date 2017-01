Sky hält sich in Discovery-Streit zurück

Die Verhandlungen zwischen Sky und Discovery Networks Deutschland sind ins Stocken geraten, Discovery droht mit dem Rückzug seiner Sender, darunter auch den kommenden Bundesliga-Sender Eurosport 2 HD. Sky übt sich in Zurückhaltung.



Die ganze Bundesliga komplett bei Sky - ab 2017 gilt dies nicht mehr, seit Discovery sich ein Rechtepaket für die Freitags-, Sonntags- und Montagsspiele gesichert hat. Bisher war Eurosport 2 HD, der als Pay-TV-Sender Nutznießer des Rechte-Coups ist, auch für Sky-Kunden zu sehen. Doch dies könnte bald Vergangenheit sein, droht Discovery doch, aufgrund stockender Verhandlungen seine Sender zurückzuziehen. Sky jedoch will sich zum Vorpreschen des Verhandlungspartners nicht äußern.