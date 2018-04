Sky hinterfragt "Wem gehört der Fußball?“

Die Sport-Dokumentation "Ultras - wem gehört der Fußball?" feiert bei Sender Sky Sport 1 HD Premiere. In dem Film von Autor Klaus Fiedler geht es um illegale Feuerwerkskörper, wütende Proteste und Randale in- und außerhalb von Fußball-Stadien.



Am Dienstag (24. April) zeigt Sender Sky die Erstausstrahlung von "Ultras - wem gehört der Fußball?". Die einstündige Sky-Dokumentation stammt aus der Feder von Autor Klaus Fiedler.