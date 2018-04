Sky im Handballfieber

Die Viertelfinal-Rückspiele von Kiel und Flensburg in der Königsklasse stehen bei Sky diese Woche genauso auf dem Plan wie der 30. Spieltag in der Handball-Bundesliga. Gleich sieben Spiele zeigt der Pay-TV-Kanal aus der Liga.



In der Champions League der Handballer treffen am Sonntag die Teams aus Kiel und Skopje in Mazedonien aufeinander. Dieses Match gehört genauso zu den Viertelfinal-Rückspielen wie die Begegnung von Montpellier und Flensburg. Sky überträgt ab 16.50 Uhr beide Duelle live und exklusiv.

Den Auftakt machen die Kieler in Skopje. "Nach dem 28:29 in eigener Halle muss der deutsche Rekordmeister in jedem Fall beim Titelverteidiger gewinnen, um noch weiterkommen zu können", erklärt Sky das Match, das von Markus Götz kommentiert wird und führt aus: "Direkt im Anschluss (18.50 Uhr) meldet sich Florian Schmidt-Sommerfeld mit dem Auftritt der SG Flensburg-Handewitt in Montpellier, die nach einem 28:28 in eigener Halle in Frankreich mindestens ein Unentschieden benötigt."



Noch mehr Handball gibt es Donnerstag und auch am Sonntag. Dann überträgt Sky sieben Partien des 30. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv. Dabei treffen unter anderem Magdeburg und Hannover um 14.30 Uhr im Topspiel am Sonntag aufeinander. Dabei führen Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Stefan Kretzschmar durch den Bundesliga-Sonntag. Karsten Petrzika und Martin Schwalb kommentieren das Spiel in Magdeburg.