Sky kündigt Start von "Buschis" neuer Show an

Der Wechsel von Frank Buschmann zu Sky sorgte im Herbst für viel Wirbel. Nun kündigte der Pay-TV-Sender den Start des neuen Formats "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" an, das Sport und Comedy verbinden soll und beim Entertainment-Sender Sky 1 zu sehen sein.



Frank Buschmann gehört in Deutschland zu den populärsten Kommentatoren, der aber auch polarisiert. Im Oktober 2016 sicherten sich mit RTL und Sky gleich zwei Sender die Dienste von "Buschi", der zuletzt für ProSiebenSat.1 aktiv war. Der Pay-TV-Anbieter hatte das Showkonzept bereits Ende letzten Jahres angekündigt, nun wurde auch der Starttermin der Show, die bei Sky 1 zu sehen sein wird, bekannt gegeben.