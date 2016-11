Sky lädt zum Binge-Watching unter dem Tannenbaum

Für alle, die an Weihnachten Serien schauen wollen, hat Sky eine gute Nachricht. Der Pay-TV-Anbieter stellt an den Feiertagen jeweils fünf Folgen zweier Erfolgsserien zur Verfügung.



Serienfans, die auch an den Feiertagen auf ihre Kosten kommen wollen, können sich freuen. Sky stellt am 25. und 26. Dezember jeweils fünf Folgen der Erfolgsserien "Westworld" und "The Young Pope" zur Verfügung. Los geht es um 15 Uhr auf Sky Antlantic HD mit "The Young Pope". "Westworld" folgt dann direkt darauf um 20 Uhr.