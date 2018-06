Sky legt erste UHD-Achtelfinalübertragungen fest

Ohne Deutschland, dafür aber mit anderen Turnierfavoriten startet Sky ins Achtelfinale. Die Spiele können wie gewohnt in UHD verfolgt werden.



Auch wenn Deutschland leider schon ausgeschieden ist, hält das Achtelfinale der WM in Russland gleich einen richtigen Kracher für alle Fußballfans parat. Am Samstagnachmittag ab 15.45 Uhr berichtet Sky live und in UHD vom Spiel Frankreich gegen Argentinien.