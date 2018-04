Sky macht es – Fußball-WM 2018 in UHD

Wie Sky heute in einer Pressemitteilung erklärt, wird es 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 in UHD ausstrahlen.



Bereits gestern gab es sehr ernst zu nehmende Gerüchte, dass Sky über eine Sublizenzvereinbarung ausgewählte Spiele der Fußball-WM in UHD übertragen will ( wir berichteten). Nun hat es sich bestätigt. So schreibt Sky in einer aktuellen Pressemeldung: