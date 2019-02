Sky macht zum "Game of Thrones"-Finale einen eigenen Sender auf

Anfang April zeigt Sky zuerst alle vorherigen Staffeln "Games of Thrones" um dann ins große Serien-Finale zu starten. Hierfür wird Sky Atlantic HD eigens umgetauft.



Winter is coming! Wenn der Staffelauftakt zu den letzten Folgen des Fantasy-Epos "Game of Thrones" naht, macht Sky kurzerhand den Sender, auf dem es üblicherweise die Über-Serie der letzten Jaher zeigt, zu Sky Atlantic Thrones HD. Mit dem Namenswechsel widmet der Pay-TV-Anbieter gleich einen ganzen Kanal einzig und allein der Einstimmung auf das große Finale.