Sky mit Themenwoche zur Ozeanverschmutzung

Sechs Sender der Sky-Familie widmen sich Ende Juni eine Woche lang mit Sondersendungen der Verschmutzung der Meere. Unter dem Motto "Kein Ozean aus Plastik" wird es ein vielseitiges Informations-Angebot geben.



Vom 23. bis 30. Juni laufen auf Sky 1, Sky Arts, Nat Geo Wild, Disney Cinemagic, Kinowelt TV und Spiegel Geschichte Sonderprogramme zum Thema Ozeanrettung. Im Vordergrund steht dabei die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll. Als weiteren Schritt will Sky bei der Verpackung seiner Produkte die Verwendung von Einweg-Plastik künftig vermeiden.