Sky mit viel Premier-League und Experten Adler, Petric, Meijer

Nach dem Wiedererwerb der Übertragungsrechte für die Premier League hebt der TV-Sender Sky die englische Fußball-Liga sehr umfangreich in das Programm.



Dazu gehört neben sechs Live-Spielen pro Wochenende das Highlight-Format "What a strike" am Sonntagabend, wie der Sender am Montag bei der Vorstellung seines Konzeptes in München mitteilte. Neben Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld kommt dann einer von drei Ex-Profis als Experte ins Studio: Das sind der frühere Nationalspieler René Adler, der Kroate Mladen Petric oder der aus der Champions-League-Berichterstattung bekannte Erik Meijer.

Nachdem die Premier League drei Jahre lang beim Streamingdienst DAZN zu sehen war, holte sie das Pay-TV-Unternehmen von dieser Saison an zurück. Alle 380 Saisonspiele werden in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein, 232 davon live, die anderen zeitversetzt. Sky bietet die Partien neben dem klassischen TV-Abo auf diversen Endgeräten an und will Höhepunkte auch in den sozialen Netzwerken zeigen. "Wir sind viel mehr als Pay-TV", sagte Sportchef Jacques Raynaud dazu.

17.00 Uhr: "My First: Jürgen Klopp"17.30 Uhr: "Match Pack", 1. Spieltag18.00 Uhr: "Premier League World"18.30 Uhr: "Preview", 1. Spieltag19.00 Uhr: "Preview Saison 2019/20”20.00 Uhr: FC Liverpool – Norwich City live auch auf Sky Sport UHD sowie auf Sky 1 HD (ab 20.15 Uhr)12.50 Uhr: "Preview", 1. Spieltag13.20 Uhr: West Ham United – Manchester City live15.50 Uhr: Crystal Palace – FC Everton live18.20 Uhr: Tottenham Hotspur – Aston Villa live20.30 Uhr: FC Burnley – FC Southampton zeitversetzt in voller Länge22.30 Uhr: "Kompakt", 1. Spieltag2.45 Uhr: FC Watford – Brighton & Hove Albion zeitversetzt in voller Länge4.45 Uhr: AFC Bournemouth – Sheffield United zeitversetzt in voller Länge14.50 Uhr: Newcastle United – FC Arsenal live17.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester United – FC Chelsea live auch auf Sky Sport UHD19.45 Uhr: "What a strike!" live22.00 Uhr: Leicester City – Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge19:00 Uhr: die Magazine „Match Pack“, „Premier League World“, „Netbusters“ und „Preview“optional:18:50 Uhr: die Magazine „Match Pack“, „Premier League World“, „Netbusters“ und „Preview“20.50 Uhr: Freitagsspiel live13.20 Uhr: Samstagsspiel 1 live15.50 Uhr: Samstagsspiel 2 live18.20 Uhr: Samstagsspiel 3 liveoptional:20.35 Uhr: Samstagsspiel 4 live14.50 Uhr: Sonntagsspiel 1 live17.00 Uhr: Sonntagsspiel 2, „Match of the week“ live19.45 Uhr: „What a strike!“ liveoptional:20.50 Uhr: Montagsspiel live