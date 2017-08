Sky packt einen oben drauf - Sky 1+1 HD

So lange gibt es Sky 1 noch gar nicht, da wird schon ein zusätzliches Angebot in Form eines neuen Senders gestartet. Neue Inhalte bietet Sky 1+1 HD aber nicht.



In genau einem Monat, am 22. September, geht Sky 1+1 HD an den Start. Dann ist das Flaggschiff Sky 1 noch nicht einmal ein Jahr alt. Der Entertainment-Sender des Pay-TV-Hauses scheint jedoch bereits so gut zu laufen, dass man ihm ein zeitversetztes Pendant spendiert. Darum handelt es sich nämlich bei Sky 1+1 HD.