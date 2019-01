Sky popt Sender zum Valentinstag up

Zum Valentinstag widmet Sky den großen Gefühlen wieder einen eigenen Pop-Up-Sender. Auf "Sky Cinema in Love" bieten von 8. bis 14. Februar die schönsten Liebesfilme der letzten Jahrzehnte eine Woche lang Herz und Schmerz rund um die Uhr.



Mit dabei sind die neuesten Blockbuster wie "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust", das Finale der S&M-Trilogie, oder "Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us" mit Idris Elba und Kate Winslet in einem ungewöhnlichen Liebes-Abenteuer in einsamer Wildnis. Auch die neue Fantasyromanze "Letztendlich sind wir dem Universum egal" mit Newcomer Justice Smith wird zu sehen sein.