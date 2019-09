Sky präsentiert Russell Crowe in "The Loudest Voice"

Ab nächster Woche zeigt Sky die Showtime-Miniserie "The Loudest Voice" mit Russell Crowe über den Aufstieg und Fall des Fox-News-Gründers Roger Ailes.



Die sieben Episoden zeigt Sky Atlantic HD immer montags um 20.15 Uhr. Auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q ist die komplette Staffel gleich zu Beginn abrufbar.