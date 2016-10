Sky präsentiert neue Cinemax-Thrillerserie

"Deckname Quarry" - so heißt die neue Thrillerserie, die Sky exklusiv nach Deutschland holt. Sie handelt von den Schwierigkeiten des Vietnam-Rückkehrers "Quarry".



Sky bringt die neue Serie der Macher von "True Detective", "Rectify" und "Banshee: Small Town. Big Secrets" ins deutsche Fernsehen. In "Deckname Quarry" geht es um den Vietnam-Kämpfer Mac Conway. Der US-Marine kehrt zurück in seine Heimatstadt Memphis und hat Schwierigkeiten im normalen Alltag zurecht zu kommen.