Sky schaltet Champions-League-Finale für alle Kunden frei

Das Finale in der Champions League zeigt Sky empfangbar für alle Kunden in Deutschland und Österreich. Einige Sky-Q-Nutzer kommen zusätzlich in den Genuss einer UHD-Übertagung.



Als besonderer Service wird das Finale ausnahmsweise für alle Sky-Kunden in Deutschland und Österreich empfangbar auch auf Sky 1 HD ausgestrahlt. Ab 19.30 Uhr bis Mitternacht berichtet Sky am 1. Juni live vom Finale zwischen Liverpool und Tottenham in Madrid.