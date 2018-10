Sky schaltet SD-Sender ab

Sky macht ernst - Demnächst werden alle Abonennten für den HD-Empfang via Satellit freigeschaltet. Ende November folgt dann die Abschaltung einer ganzen Reihe von SD-Sendern.



Der 15. November wird eine Zeitenwende bei Sky einläuten. An diesem Tag werden nämlich alle Kunden, bei denen es nicht ohnehin schon der Fall war, kostenlos für den HD-Empfang aufgewertet. Am 29. November fällt dann der letzte Vorhang für insgesamt 14 SD-Sender.