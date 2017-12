Sky sehr zufrieden mit erster Staffel "Babylon Berlin"

Letzte Woche ging die erste Staffel "Babylon Berlin" auf Sky 1 zu Ende. Dem Pay-TV-Sender bescherte die Serie gute Einschaltquoten. Es wird weiterhin möglich sein, die bisherigen Folgen online als auch linear zu schauen.



Insgesamt erreichte die Erfolgsserie auf Sky bislang 10,4 Millionen Zuschauerkontakte, davon 5,8 Millionen linear und 4,6 Millionen nichtlinear via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. Das entspricht einem totalen Zuschauerschnitt von ungefähr 570.000 sowie einer außergewöhnlich hohen Online-Nutzung von 44 Prozent.