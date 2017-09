Sky setzt mit Marketingkampagne auf die "Stadt der Sünde"

Mit der Einladung "Willkommen in der Stadt der Sünde" bewirbt Sky den Start von "Babylon Berlin". Ab 13. Oktober können Sky Kunden die 16 Episoden der Serie sehen. Die von der Idee bis zur Produktion komplett inhouse von Sky Creative Services konzipierte Marketingkampagne startete am 21. September.

Meldungen zu diesem Thema

Sky: Wer brutzelt sich in die "Master Class"?

Sky: Diese Woche ist Handball pur

Neues zur Sky-Event-Serie "Das Boot"

Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland: "Zur exklusiven TV-Premiere von 'Babylon Berlin' starten wir die größte Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky. Mit einzigartigen, emotionalen und atmosphärischen Motiven überraschen wir, sorgen für einen Blickfang und große Aufmerksamkeit. So wie die Serie selbst, stellt auch die Kampagne die verschiedenen Gesichter des Berlins der 20er Jahre von glamourösen bis düsteren Ereignissen dar."Babylon Berlin erzählt auf Basis der internationalen Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch), der im Berlin der 1920er Jahre ermittelt, das ganze Panoptikum der Stadt zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus.Sky wirbt in Deutschland und Österreich crossmedial. Acht unterschiedliche Motive versetzen die Betrachter in die Zwanziger zurück. Diese inszenieren die Inhalte auf doppeldeutige Weise und greifen die zentralen Attribute der Serie auf: den Kriminalfall, die facettenreichen Charaktere und das Berlin im historischen Kontext der 20er Jahre. Die Kommunikation auf den Social-Media-Kanälen stellt die verschiedenen Charaktere der Serie in den Fokus und wurde von der Hamburger Agentur upljft umgesetzt."Babylon Berlin" ist eine Gemeinschaftsproduktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film. Die Serie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries soll Sky-Angaben zur Folge immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolge auf Sky 1 und auf Abruf via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen sein.