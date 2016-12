Sky sichert sich Bundesliga-Rechte für deutschsprachiges Ausland

Nach der Vergabe der Bundesliga-Rechte im Sommer für Deutschland wurden kurz vor Weihnachten nun die Rechte für das deutschsprachige Ausland verteilt. Auch hier bleibt Sky in Sachen Live-Übertragung federführend.



Die deutsche Fußball-Bundesliga gehört längst auch global zu den größten und am meisten nachgefragten Marken im TV-Geschäft. Kurz vor Weihnachten vergab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nun die Rechte für Österreich, die Schweiz inklusive Liechtenstein, Luxemburg und die Region Südtirol. Und wie bereits in Deutschland sicherte sich Sky das größte Stück vom Kuchen.