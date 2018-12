Sky sieht es gelassen: Kein Zweitliga-Montagsspiel mehr

Auf die Abschaffung des Montagsspiels in der zweiten Liga reagiert Sky ruhig und will erst einmal abwarten.



Rechteinhaber Sky hat auf den Beschluss der Fußball-Zweitligisten zur Abschaffung des Montagsspiels in der nächsten Rechteperiode gelassen reagiert. "Wir befinden uns gerade erst in der Mitte unseres zweiten Vertragsjahres. Von daher ist es noch viel zu früh, sich bereits zu einzelnen Konstellationen einer neuen Ausschreibung zu äußern", teilte der Sender am Mittwoch auf Anfrage mit: "Unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt der aktuellen Berichterstattung. Und da erfreut sich das Montagsspiel bei unseren Kunden großer Beliebtheit."