Sky sorgt für Film-Nachschub

Mehr als nur Sport: Der Pay-TV-Anbieter Sky sorgt für Nachschub an Filmen und sichert sich die Rechte für zahlreiche hochkarätige Kinofilme wie das Regiedebüt von Ewan McGregor "Amerikanisches Idyll".



Neben Live-Sport umfasst das Portfolio des Pay-TV-Anbieters Sky auch ein exklusives Serien- und Filmangebot. Damit auch die Filmfans weiterhin auf ihre Kosten kommen, hat das Unterföhringer Unternehmen nun für Nachschub gesorgt und sich weitere exklusive Kinofilme an Land gezogen. Möglich macht dies die Vereinbarung mit Splendid Film, die beide Unternehmen nun verlängert haben.