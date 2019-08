Sky sortiert im Kabel neu: Neue HD-Sender ersetzen SD-Versionen

Kunden des Pay-TV-Anbieters Sky, die ihr Programm über die Kabelnetze von Vodafone oder Unitymedia empfangen, erhalten ab 8. Oktober ohne Zusatzkosten noch mehr Programminhalte in HD-Qualität. Einige SD-Sender werden dafür abgeschaltet.



Kunden mit Sky-Starter- und Sky-Entertainment-Paket erhalten nach Informationen des Anbieters folgende HD-Sender automatisch und ohne zusätzliche Kosten freigeschaltet: Sky Krimi HD, Disney Junior HD, Beate Uhse.TV HD, 13th Street HD, SYFY HD und Universal TV HD.



Kunden mit Sky-Sport-Paket sehen zusätzlich die Sender Sky Sport 6 HD und Sky Sport 7 HD. Im Bundesliga-Paket kommen mit Sky Sport Bundesliga 5 HD und Sky Sport Bundesliga 6 HD ebenfalls zwei weitere Sender in schärferem HD hinzu.