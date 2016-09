Sky startet 2017 eigenes Sportportal

Sport auf allen Kanälen: Im linearen Bereich startet Sky für Sport und insbesondere den Fußball im Herbst eine UHD-Senderoffensive, im nächsten Jahr soll ein eigenes Sportportal folgen.



Sport spielte beim Pay-TV-Anbieter Sky schon immer eine große Rolle. Zwar kündigte der deutsche Bezahlsender erst vor Kurzem an, sich auch in anderen Bereichen breiter aufstellen zu wollen. Sport - und Fußball soll im Portfolio von Sky allerdings weiterhin zentral bleiben. Das beweist Sky nun mit dem Start eines neuen Onlineportals für den Sportbereich.