Sky startet Comedyserie "I'm Dying Up Here"

Die Serie porträtiert die Comedian-Szene im Los Angeles der Siebzigerjahre. "I'm Dying Up Here" wurde unter anderem von Jim Carrey produziert für den US-Kabelsender Showtime.



Wer schon immer wissen wollte, wie die Welt des Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Comedy in Los Angeles aussah, als Nixon noch US-Präsident war und man dachte, dass es nach ihm nicht schlimmer werden kann, der kann bei Sky Atlantic HD ab dem heutigen Mittwochabend Anschauungsunterricht nehmen. Um 21.45 Uhr startet nämlich die Serie "I'm Dying Up Here" über die Comedian-Szene der Siebziger in Hollywood.