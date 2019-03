Sky startet Doku-Reihe "Porn Culture"

Kaum etwas steht für so viele Kontroversen, für künstlerische Freiheit, sexuelle Revolution und technischen Fortschritt wie die Pornografie. Eine neue Sky-Doku befasst sich mit der Entwicklung in den letzten 50 Jahren.



Die sechsteilige Doku-Reihe "Porn Culture" startet am Montag, den 15. April. Hier erkunden Kulturjournalist Axel Brüggemann und Rockstar Jennifer Weist, wie sich Pornographie und Sexualverhalten seit der Nachkriegszeit bis in die 2000er verändert haben.



Jede Folge widmet sich einer Dekade, wobei alle Folgen vom Start weg auf Streaming-Dienst Sky Ticket verfügbar sind - genauso wie auf Sky Go und on Demand. Jeweils eine Folge gibt es abends ab 21.25 Uhr auf Sky Atlantic HD.