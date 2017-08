Sky startet "Handball-Talk" mit Kretzschmar im Free-TV

Jetzt bekommen auch Handball-Fans ihren wöchentlichen Fernseh-Stammtisch. Der "Handball-Talk" mit Stefan Kretzschmar soll so etwas wie das Ädaquat zur Fußball-Gesprächsrunde "Wontorra" werden.



Stefan Kretzschmar wird bei der Premiere seiner wöchentlichen Handball-Talkshow Europameister Andreas Wolff, Schweiz-Star Andy Schmid und Ex-Nationaltorwart Andreas Thiel als Gäste begrüßen. Dies kündigte der frühere Nationalspieler am Montag in Berlin an. Die Sendung wird künftig immer sonntags um 17.00 Uhr bei Sky Sport News HD im Free-TV ausgestrahlt.