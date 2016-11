Sky startet "Harry Potter"-Themenkanal

Sonderkanäle zu einzelnen Themen sind bei Sky seit jeher beliebt. Nach "Star Wars" steht nun die nächste Filmreihe in den Startlöchern. Seit Freitag kommen alle Fans von Zauberlehrling Harry Potter beim Pay-TV-Anbieter auf ihre Kosten.



Mit den Büchern wurde die Autorin Joanne K. Rowling weltberühmt, die Kinofilme spielten Millionen ein. Nun widmet auch Sky dem Phänomen "Harry Potter" einen eigenen Themenkanal. Nach "Star Wars" ist "Sky Cinema Harry Potter HD" im Herbst bereits der zweite Themenkanal, der eine Filmreihe abbildet.