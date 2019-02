Sky startet Pop-up Sender zur Oscar-Verleihung

Der Pop-up Sender "Sky Cinema Awards" zeigt vom 15. bis 24. Februar 57 oscarprämierte Hits. Darunter auch die großen Gewinner des letzten Jahres.



Preisgekrönte Filme von früh bis spät: Sky Cinema Hits bereitet seine Zuschauer mit einer Sonderprogrammierung auf die Verleihung des diesjährigen Academy Awards vor. An insgesamt zehn Tagen laufen ab Freitag ausschließlich oscarprämierte Filme.