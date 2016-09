Sky startet Sky Cinema Family HD über Astra

Eine Woche vor dem offiziellen Sendestart wurde über Astra nun Sky Cinema Family aufgeschaltet, der in SD als auch in HD seinen Testbetrieb aufgenommen hat. Dafür waren auch Frequenzwechsel bei anderen Sendern der Pay-TV-Plattform von Sky notwenig.



Mehr als nur Sport und insbesondere Fußball will der deutsche Pay-TV-Sender den Zuschauern bieten und dabei künftig auch neue Zielgruppen erschließen. Darunter auch Familien, die mit Sky Cinema Family auf ihre Kosten kommen sollen. Nun wurde der Sky-Familiensender, der nächste Woche in den offiziellen Sendebetrieb startet, über Satellit sowohl in SD als auch in HD aufgeschaltet.

Zu empfangen ist Sky Cinema Family HD auf Astra 19,2 Grad Ost. Die Empfangsparameter lauten 12070 MHz horizontal (Symbolrate SR 27500, Fehlerkorrektur FEC 9/10, DVB-S2). Die SD-Variante strahlt auf der Frequenz 12032 MHz horizontal (Symbolrate SR 27500, Fehlerkorrektur FEC 9/10, DVB-S2) aus. Zu sehen gibt es auf dem Familiensender derzeit nur Trailer, mit denen sich die Zuschauer einen ersten Eindruck vom zu erwartenden Programm machen können.



Für die Aufschaltung von Sky Cinema Family musste Sky auch mehrere Frequenzwechsel bei anderen Kanälen seiner Pay-TV-Plattform vornehmen. So wanderte der Autosender Motorvision TV von der Frequenz 11758 MHz horizontal (Symbolrate SR 27500, Fehlerkorrektur FEC 9/10, DVB-S2) auf 11171 MHz horizontal (Symbolrate SR 22000, Fehlerkorrektur FEC 3/4, DVB-S2). Auf der gleichen Frequenz ist ab sofort auch der Musiksender Jukebox zu empfangen.



Eine neue Frequenz wurde ebenso Sky Atlantic Plus Eins HD zugewiesen. Hier lauten die Empfangsparameter 11798 MHz (Symbolrate SR 27500, Fehlerkorrektur FEC 9/10, DVB-S2). Der Timeshiftkanal strahlt dabei nun über einen erst vor Kurzem aufgeschalteten Transponder aus, auf dem auch Dark Star UHD als Testkanal sendet, in Vorbereitung auf die beiden Ultra-HD-Programme, mit denen das Unterföhringer Unternehmen noch in diesem Herbst den Eintritt ins ultrahochauflösende Zeitalter vollziehen will.



Einen Überblick über die Sat-Frequenzen der für Deutschland wichtigsten Satelliten erhalten Sie in der täglich aktualisierten DF-Frequenzliste, die parallel auch als App für iOS und Android verfügbar ist.